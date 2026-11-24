Der KI-Chiphersteller Nvidia hat einen neuen und alten Chef: Jensen Huang ist zurück an der Spitze des Unternehmens und US-Präsident Donald Trump hatte darauf wohl großen Einfluss. Er habe mit dem Verwaltungsrat von Nvidia gesprochen und diesen überzeugt, Huang wieder als CEO einzusetzen, sagte Trump dem Sender CNBC.

Dass sich der US-Präsident ganz direkt in die Personalentscheidungen eines Privatunternehmens einmischt, sei ziemlich einmalig, sagt US-Wirtschaftskorrespondentin Ann-Kathrin Nezik in dieser Folge des SZ-Nachrichtenpodcasts „Auf den Punkt“. Sie erklärt, was es mit der Entscheidung auf sich hat.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Liv Hesse

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über: CNBC auf Youtube.

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