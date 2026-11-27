Wer darf wann aufhören zu arbeiten? Und wie kann das deutsche Rentensystem gerecht und finanziell stabil sein? Über diese Fragen streiten sich Union und SPD schon eine ganze Weile. Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat nun einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der einige Kompromissvorschläge enthält. Dabei soll unter anderem die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren erhalten bleiben, es soll aber höhere Hürden geben.

In dieser Folge des SZ-Nachrichtenpodcasts „Auf den Punkt“ spricht Roland Preuß aus der SZ-Parlamentsredaktion darüber, welche Änderungen es sonst noch geben soll und was sie für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten. Er hat den Entwurf schon vorab auswerten können.

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Zum Weiterlesen:

Hier sind die Fragen und Antworten zu den Rentenplänen.

Der Text zum EU-Gipfel steht hier.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

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