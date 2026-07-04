Am 25. Juni wurde in Washington die „Great American State Fair“ eröffnet, als Auftakt der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. Aber weil dieses Jubiläum unter die Präsidentschaft von Donald Trump fällt, wirkte diese Feier weniger wie ein Volksfest und eher wie eine Trump-Rally: unzählige MAGA-Caps im Publikum, Lobreden auf den Präsidenten auf der Bühne und eine Rede von Trump selbst, wie er sie auch bei seinen Wahlkampfauftritten hält. Donald Trump feiert sich eben gerne selbst, egal zu welchem Anlass.

Ob Trump damit wirklich einzigartig in der Geschichte der US-Präsidenten ist und ob er dabei ist, die amerikanische Demokratie dauerhaft zu zerstören, darüber spricht in dieser Samstagsausgabe von „Auf den Punkt“ Peter Sparding, Vizepräsident am Center for the Presidency and Congress, einem Think Tank in Washington.

Moderation, Redaktion: Nadja Schlüter

Redaktion: Johannes Korsche, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Defense Now (Youtube) und Right Side Broadcasting Network (Youtube).

Redaktionsschluss war Freitag, 03.07.2026, um 13 Uhr.

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