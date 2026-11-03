Die US-Demokraten hatten in den vergangenen beiden Jahren wirklich wenig zu lachen, seit Donald Trump wieder im Weißen Haus ist. Denn dessen Republikaner haben auch eine Mehrheit im Kongress. Und das hat bedeutet: Trump konnte relativ ungestört machen, was er wollte.

Trump wird noch etwas mehr als zwei Jahre im Amt sein, aber zumindest im Kongress könnten die Mehrheiten nach den Midterms anders aussehen. Denn bei den Zwischenwahlen hoffen die Demokraten, die Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus zu erreichen und vielleicht sogar auch im Senat. Und das könnte klappen. Sogar im eigentlich republikanischen Texas. Aber auch in anderen republikanisch geprägten Staaten wie Iowa, Kansas und Alaska ist der Ausgang überraschend offen.

Im SZ-Nachrichtenpodcast „Auf den Punkt“ ist in dieser Folge der Politologe Michael Werz zu Gast. Er arbeitet beim Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik, die den Demokraten nahesteht. Er berichtet von der Stimmung in der Partei, was sie mit einer Mehrheit im Kongress tun würde – und wie sich die Zwischenwahlen auf die Politik von Donald Trump auswirken könnten.

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Zum Weiterlesen:

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche, Lars Langenau

Produktion: Julius Zimmer

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