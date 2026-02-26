Kein anderes Bundesland wird so sehr mit Autos assoziiert wie Baden-Württemberg – die Heimat von Mercedes und Porsche. Weil es den Autobauern lange gut ging, ging es auch dem Bundesland gut. Aber jetzt ist die Autoindustrie in der Krise: Es werden Stellen abgebaut und die Zukunft ist unsicher.

Die wirtschaftliche Lage ist daher ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Bislang profitiert davon die CDU, die in Umfragen eindeutig vorn liegt. Die Grünen haben zuletzt einige Prozentpunkte aufgeholt und sind gleichauf mit der AfD. Zwar wird der AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht Ministerpräsident. Aber: Die AfD dürfte so stark werden wie noch nie in dem Bundesland. Woran liegt das? Und welche Lösungsvorschläge haben der Kandidat der CDU, Manuel Hagel, und der von den Grünen, Ex-Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir?

Darüber spricht Roland Muschel, Korrespondent der SZ in Stuttgart, in dieser Folge des Podcasts.

Weitere Nachrichten: AfD gewinnt in Eilverfahren um Einstufung als rechtsextrem; Chef des Davoser Weltwirtschaftsforums tritt zurück.

Zum Weiterlesen: Abonnieren Sie hier den Newsletter „Im Südwesten.“

Lesen Sie hier die Reportage über den „toxischen Bahnhof“.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Johannes Korsche, Amelie Schmidt

Produktion: Imanuel Pedersen

