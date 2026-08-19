Der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir ist ein Mann, der gerne provoziert. Er ist ein knallharter Rechtsextremist, Mitglied der israelischen Regierung, und in einem Podcast hat er vor Kurzem gefordert, Israel solle im Gazastreifen jede Nacht 30 bis 40 Palästinenser töten. Und weiter: In Gaza gebe es „Menschen, die es nicht verdienen zu leben. Sie sollten nicht leben. Sie sind nicht einmal Menschen.“

Ben-Gvir hat so verächtlich gesprochen, dass er damit vor allem im Ausland viele Menschen schockiert hat. Ein Sprecher von Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Aussagen am Mittwoch „menschenverachtend, völkerrechtswidrig und nicht hinnehmbar“ genannt. Und mehrere deutsche Spitzenpolitiker sprechen sich jetzt dafür aus, dass die EU den rechtsextremen israelischen Minister mit Sanktionen belegt. In dieser Folge von „Auf den Punkt“ erklärt SZ-Israel-Korrespondentin Kristiana Ludwig, warum auch sie Sanktionen für richtig hält und was Ben-Gvir mit seinen radikalen Aussagen bezwecken möchte.

Weitere Nachrichten: Nordstream-Verdächtiger; Forderung nach Wahlen in der Ukraine.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Luis Münch

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über: The 8 October

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