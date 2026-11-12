Eigentlich war schon alles so gut wie ausgemacht. Aber dann haben die Koalitionsspitzen von Union und SPD am Mittwoch entschieden, einige Projekte für das kommende Jahr nun doch nicht umzusetzen – kurz bevor an diesem Donnerstag die Feinheiten für den Haushalt des kommenden Jahres festgelegt werden.

Die Stromsteuer für Privathaushalte wird jetzt erst mal doch nicht gesenkt. Das wollte die Union eigentlich unbedingt durchsetzen. Und bei den Sozialleistungen, wo die Koalition zum Beispiel beim Wohngeld und beim Kindersofortzuschlag Geld sparen wollte, wird jetzt doch nicht so gekürzt wie geplant. Und dann hat sich die Union eigentlich immer dafür eingesetzt, dass die sogenannte kalte Progression ausgeglichen wird. Dabei werden höhere Löhne überproportional stark besteuert. Aber um das auszugleichen, ist gerade kein Geld da.

Bei den Unionsabgeordneten kommt das alles nicht so gut an. Bis spät in den Abend haben die Abgeordneten von CDU und CSU am Mittwoch ihrem Ärger Luft gemacht. Die Stimmung in der Fraktionssitzung soll schlecht gewesen sein. Ein führender Abgeordneter sagte, es habe „ordentlich geknallt“.

SZ-Wirtschaftsexperte Claus Hulverscheidt aus dem Berliner Parlamentsbüro sagt in dieser Folge des SZ-Nachrichtenpodcasts „Auf den Punkt“: „Kernproblem dieser Reformkollektion ist, dass Union und SPD kein Konzept in der Haushaltspolitik haben.“

Weitere Nachrichten: Nvidia-Chef tritt zurück; Metaller drohen bei Tarifverhandlungen mit 24-Stunden-Streiks.

Kritik, Anregung und Lob? Kommentiert die Folge auf Spotify oder schreibt eine Mail an podcast@sz.de. Vielen Dank!

Zum Weiterhören:

Den neuen SZ-Podcast über Erich Honecker finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.