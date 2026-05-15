Im Vereinigten Königreich geht es momentan vor allem um eine Frage: Wie lange hält sich Premier Keir Starmer noch im Amt? Der Sozialdemokrat ist politisch schwer angeschlagen und einer der unbeliebtesten Premierminister der britischen Geschichte. Sogar in seiner eigenen Partei gibt es immer mehr Kritiker. Und was macht Starmer? Der will die Krise aussitzen, zumindest wirkt das so.

Während Starmer gerade womöglich seinem politischen Ende entgegentaumelt, hat der Kampf um seine Nachfolge schon längst begonnen. In dieser Folge von „Auf den Punkt“ spricht SZ-Korrespondent Michael Neudecker über die Stimmung in Großbritannien und die Frage, wer Starmer ablösen könnte.

Weitere Nachrichten: Trump in China; Neuwahl und Nationalismus in Israel.

Zum Weiterlesen:

Eine große Reportage von Michael Neudecker zur Lage im Vereinigten Königreich finden Sie hier.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über: Guardian (Youtube)

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