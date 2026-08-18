Auch wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht bald einen anderen Namen bekommt – vom 1. Oktober an soll es Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft heißen – ist seine Gründerin Sahra Wagenknecht noch immer das mit Abstand bekannteste Gesicht des BSW . Sie polarisiert – öffentlich und auch in der eigenen Partei. In der vergangenen Woche hat sie einen Streit mit dem Landesverband in Thüringen losgetreten, wo das BSW Teil der sogenannten Brombeer-Koalition mit CDU und SPD ist.

Nachdem Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) der Doktortitel aberkannt worden war, rief Wagenknecht ihn zum Rücktritt auf und forderte die BSW-Abgeordneten auf, die Koalition mit CDU und SPD zu verlassen. Für Thüringen schlug sie stattdessen eine Expertenregierung vor, die mit wechselnden Mehrheiten regieren solle, also auch mit der AfD, die in Thüringen stärkste Kraft ist. Von der Brandmauer gegen die AfD hält Wagenknecht nichts.

Die meisten BSW-Abgeordneten im Landtag von Erfurt sehen das allerdings anders als Wagenknecht. Sie wollen sich von der Bundespartei nicht reinreden lassen, sondern lieber weiterregieren. Über den Streit im BSW spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Valerie Höhne aus dem Berliner Büro der SZ. Sie sagt: Im BSW gibt es schon lange verhärtete Fronten zwischen Pragmatikern und Befürwortern einer fundamentalen Opposition.

Weitere Nachrichten: Urteil gegen Ukrainer wegen Agententätigkeit für Russland; mögliche Streiks im Einzelhandel.

Zum Weiterlesen:

Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Nadja Schlüter, Lea Brüggemann, Luis Münch

Produktion: Imanuel Pedersen

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.