(SZ) In diesen Januartagen ziehen die Fundbüros gern Bilanz, wobei der wichtigste Gegenstand, der kürzlich verloren ging, dort leider noch nicht abgegeben wurde. Im bayerischen Freilassing rief die Polizei die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Fahndung nach der orangen Plüschmaus eines kleinen Jungen auf: Die Maus besitze für diesen "einen nicht zu beziffernden emotionalen Wert. Sie hat ihn, seit sie sich gefunden haben, jeden Tag in den Kindergarten begleitet". Seinen Weg ins Fundbüro fand dagegen ein echter Morgenstern - leider nicht der romantische Himmelskörper, sondern die Schlagwaffe aus dem Mittelalter mit garstigen Stachelkugeln. Die Vorstellung, wie ein Raubritter im 14. Jahrhundert sich bewaffneten Trossinger Kaufleuten kühn in den Weg stellte und dann feststellen musste, dass er, womöglich aufgrund der Nachwirkungen des mittelhochdeutschen Liederabends vom Vortag, leider sein Hiebwerkzeug vergessen hatte, ist nicht ohne Reiz, allerdings nicht für ihn. Abholen könnte er den Morgenstern jetzt auch nicht mehr.