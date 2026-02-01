(SZ) Dass Playmobil-Figuren bald nicht mehr zum Schweigen verurteilt sind, ist eine Revolution, die weit über das geheime Reich der Plastikfiguren hinaus wirkt. Bei der Nürnberger Spielwarenmesse wurde es gerade spruchreif: Die Männchen kriegen einen Rucksack umgeschnallt, in dem sich Audioinhalte befinden, auch kommt Chiptechnologie zum Einsatz. Es muss also einiges an Finesse aufgeboten werden, um die Figürchen redefähig zu machen, es geht schließlich um etwas: „Playmobil-Figuren lernen jetzt sprechen“, schreibt die Bild. Womöglich wird diese Fertigkeit den Umsatz ankurbeln, den die Playmobilhersteller im Blick haben müssen. Die Zeiten sind hart genug. Und wenn’s ums Geld geht, kann auf Tradition keine Rücksicht genommen werden.