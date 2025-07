Ukraine-Konflikt Warum reist Ex-SPD-Chef Platzeck so oft nach Russland? 22. Juli 2025, 14:02 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Dient das Schlagwort „Diplomatie“ hier nur als Ausrede? Die Hintergründe von Platzecks Reisen sind noch unklar. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Matthias Platzeck soll seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine mindestens neunmal Moskau besucht haben. Nun kommt von vielen Seiten Kritik, doch die Regierung in seiner Heimat Brandenburg nimmt ihn in Schutz.

Jan Heidtmann, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback