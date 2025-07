Eine Klage wegen nicht gelöschter antisemitischer Inhalte auf der Plattform X hat vorerst keinen Erfolg. Im Prozess um sechs judenfeindlichen Beiträge, darunter die Leugnung des Holocausts, wies das Berliner Kammergericht die Berufung zurück. Die Entscheidung des Landgerichts, wonach die deutsche Gerichtsbarkeit für das in Irland ansässige Unternehmen nicht zuständig sei, wurde damit bestätigt, teilte eine Sprecherin der Berliner Zivilgerichte am Freitag mit. In dem Grundsatzprozess hatten die Geschäftsführerin der Organisation Hate Aid, Josephine Ballon, und die Ex-Präsidentin der Europäischen Union Jüdischer Studierender, Avital Grinberg, geklagt.