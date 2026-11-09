Dass Politiker sich nicht mehr daran erinnern können – oder wollen, was sie vor Monaten noch selbst beschlossen haben, ist kein ganz neues Phänomen. Und doch ragt unter all den Amnesie-Momenten des Jahres die erste Juliwoche noch einmal besonders heraus: Obwohl die Spitzen der schwarz roten Koalition in jener Woche vereinbarten, die Empfehlungen einer Expertenkommission zur Reform der Rente vollständig umzusetzen, wollte schon wenig später CSU-Chef Markus Söder nichts mehr von der Abschaffung der Minijobs und SPD-Amtskollege Lars Klingbeil nichts mehr vom Wegfall der Rente mit 63 wissen.
BundeshaushaltSteuerpolitik: Heute so, morgen so
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Unionsfraktionschef Frei beerdigt die Plastiksteuer, die er vor Monaten noch selbst mitbeschlossen hatte. Damit setzt er einen fragwürdigen Trend fort und bereitet Finanzminister Klingbeil Probleme.
Von Claus Hulverscheidt, Berlin
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