Dass Politiker sich nicht mehr daran erinnern können – oder wollen, was sie vor Monaten noch selbst beschlossen haben, ist kein ganz neues Phänomen. Und doch ragt unter all den Amnesie-Momenten des Jahres die erste Juliwoche noch einmal besonders heraus: Obwohl die Spitzen der schwarz roten Koalition in jener Woche vereinbarten, die Empfehlungen einer Expertenkommission zur Reform der Rente vollständig umzusetzen, wollte schon wenig später CSU-Chef Markus Söder nichts mehr von der Abschaffung der Minijobs und SPD-Amtskollege Lars Klingbeil nichts mehr vom Wegfall der Rente mit 63 wissen.