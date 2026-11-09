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BundeshaushaltSteuerpolitik: Heute so, morgen so

Lesezeit: 3 Min.

Gelbe Müllsäcke, die am Straßenrand zur Abholung bereitliegen. Beim Thema Plastiksteuer rudert die CDU/CSU-Fraktion nun zurück.
Gelbe Müllsäcke, die am Straßenrand zur Abholung bereitliegen. Beim Thema Plastiksteuer rudert die CDU/CSU-Fraktion nun zurück.
Robert Poorten/IMAGO

Unionsfraktionschef Frei beerdigt die Plastiksteuer, die er vor Monaten noch selbst mitbeschlossen hatte. Damit setzt er einen fragwürdigen Trend fort und bereitet Finanzminister Klingbeil Probleme.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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Dass Politiker sich nicht mehr daran erinnern können – oder wollen, was sie vor Monaten noch selbst beschlossen haben, ist kein ganz neues Phänomen. Und doch ragt unter all den Amnesie-Momenten des Jahres die erste Juliwoche noch einmal besonders heraus: Obwohl die Spitzen der schwarz roten Koalition in jener Woche vereinbarten, die Empfehlungen einer Expertenkommission zur Reform der Rente vollständig umzusetzen, wollte schon wenig später CSU-Chef Markus Söder nichts mehr von der Abschaffung der Minijobs und SPD-Amtskollege Lars Klingbeil nichts mehr vom Wegfall der Rente mit 63 wissen.

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:Wann wird’s mal wieder richtig Aufschwung?

Es ist wohl falsch zu sagen, die schwarz-rote Koalition hat gar nichts erreicht. Aber die große Sozialstaatsreform stockt, und den Beweis, dass er Wirtschaft wirklich kann, hat Kanzler Merz nach Ansicht von Ökonomen bisher nicht erbracht.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt

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