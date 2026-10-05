Drei Millionen Tonnen Verpackungsmüll aus Plastik, jedes Jahr. Würde man diese Menge in einen Güterzug verladen, dann stünde die Lok in Flensburg und der letzte Waggon in Sizilien – so haben es Regierungsbeamte anschaulich errechnet. Viele Tonnen davon ließen sich recyceln und könnten zu neuen Verpackungen werden, doch dummerweise ist neues Plastik oft billiger als recyceltes.