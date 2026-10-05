Drei Millionen Tonnen Verpackungsmüll aus Plastik, jedes Jahr. Würde man diese Menge in einen Güterzug verladen, dann stünde die Lok in Flensburg und der letzte Waggon in Sizilien – so haben es Regierungsbeamte anschaulich errechnet. Viele Tonnen davon ließen sich recyceln und könnten zu neuen Verpackungen werden, doch dummerweise ist neues Plastik oft billiger als recyceltes.
UmweltschutzDeutschland soll eine Plastiksteuer bekommen
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Im Eilverfahren will die Bundesregierung eine Steuer auf Kunststoffverpackungen einführen. Doch die Industrie rebelliert.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
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