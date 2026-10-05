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UmweltschutzDeutschland soll eine Plastiksteuer bekommen

Lesezeit: 2 Min.

Bei einer 1,5-Liter-PET-Flasche fiele die Steuer mit knapp zwei Cent ins Gewicht, solange kein Plastik wiederverwendet wird.
Bei einer 1,5-Liter-PET-Flasche fiele die Steuer mit knapp zwei Cent ins Gewicht, solange kein Plastik wiederverwendet wird.
Foto: Alexandra Troyan/IMAGO/Zoonar

Im Eilverfahren will die Bundesregierung eine Steuer auf Kunststoffverpackungen einführen. Doch die Industrie rebelliert.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

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Drei Millionen Tonnen Verpackungsmüll aus Plastik, jedes Jahr. Würde man diese Menge in einen Güterzug verladen, dann stünde die Lok in Flensburg und der letzte Waggon in Sizilien – so haben es Regierungsbeamte anschaulich errechnet. Viele Tonnen davon ließen sich recyceln und könnten zu neuen Verpackungen werden, doch dummerweise ist neues Plastik oft billiger als recyceltes.

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