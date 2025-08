Weil die Länder des Westens ihres Plastikmülls nicht mehr Herr werden, schicken sie viel davon nach Südostasien – legal, aber auch illegal. Das Problem erledigt sich so nicht, es wird noch größer.

Von David Pfeifer, Bangkok

Bali ist immer ein gutes Beispiel. Die kleine Trauminsel ist bei Urlaubern aus wohlhabenden Teilen der Welt hochbeliebt, von Australien bis Österreich, erstickt aber seit Jahren in Plastik. Flaschen und Tüten treiben täglich an die Strände, von „Müll-Tsunamis“ sprechen die Umweltschützer dort, wenn in der Regenzeit zusätzlich Abfall von der großen Nachbarinsel Java herübertreibt.