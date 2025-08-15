Die Gesichter bleich, die Blicke leer, manche konnten sich offensichtlich nur noch mit Mühe wach halten im Plenarsaal des Palais des Nations in Genf. Vertreter von 184 Ländern hatten eine Woche lang und die ganze letzte Nacht zum Freitag geredet, verhandelt, gestritten, um ein Abkommen zur Bekämpfung der weltweiten Plastikverschmutzung hinzukriegen. Doch morgens um 9 Uhr war klar, dass es dazu nicht kommen wird.
Die einen wollen mehr Kunststoffe produzieren, die anderen weniger von dem teils gefährlichen Müll. Und dazwischen eine schlechte Verhandlungsführung. Warum die Vereinten Nationen wieder kein Plastikabkommen hinkriegen.
Kunststoff in Ozeanen, in Böden, Tieren und Menschen: Die Vereinten Nationen verhandeln in Genf zum sechsten Mal über das Plastikproblem. Doch Industrie und ölproduzierende Länder versuchen, ein wirkungsvolles Abkommen zu blockieren.
