24. Oktober 2018, 20:59 Uhr Umweltschutz Abschied vom Plastik-Strohhalm

Müll am Korle-Gonno-Strand in Ghanas Hauptstadt Accra.

Das EU-Parlament stimmt für ein Verbot vieler gängiger Wegwerf-Produkte. Für Becher und Verpackungen soll es Reduktionsziele geben.

Von Thomas Kirchner, Straßburg

In etwa drei Jahren wird es in der EU keine Plastik-Strohhalme und keine Wattestäbchen aus Kunststoff mehr zu kaufen geben. Das EU-Parlament stimmte am Mittwoch in Straßburg mit großer Mehrheit einem Vorschlag der EU-Kommission zu, die gängigsten Wegwerfprodukte aus Plastik zu verbieten, für die Alternativen auf dem Markt sind. Dazu zählen auch Einmal-Besteck, -Teller, Getränke-Rührstäbchen und Haltestäbe für Luftballons. Für Plastikbecher, Lebensmittelverpackungen zum Mitnehmen und Zigarettenfilter soll es Reduktionsziele geben.

Die Produkte zählen laut Kommission zusammen mit Fischnetzen zu jenen, ...