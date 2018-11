6. November 2018, 18:49 Uhr Planspiele für das Ende der Groko Liberaler Lerneffekt

Die FDP muss sich seit dem Platzen der Jamaika-Verhandlungen vorwerfen lassen, Verantwortung zu scheuen. Daher rüstet sie sich schon jetzt für einen Bruch der Koalition.



Von Daniel Brössler und Constanze von Bullion , Berlin

Zwei Monate ist es her, dass Christian Lindner, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter zusammen einen Brief geschrieben haben. Adressat war die Bundeskanzlerin. Die Fraktionschefs von FDP und Grünen unterbreiteten Angela Merkel das Angebot, eine von der großen Koalition angestrebte Änderung des Grundgesetzes unter bestimmten Voraussetzungen mitzutragen. Im Wortlaut des Briefes ging es um die Forderung nach massiven Investitionen des Bundes in Schulen. Mindestens so interessant aber war der Subtext ein paar Monate nach Scheitern der Jamaika-Verhandlungen: Seht her, wenn wir wollen, können wir doch miteinander.

Zwischen den Parteien begann ein Prozess zaghafter Annäherung - so jedenfalls interpretierten Beobachter die ungewohnte Kooperation, besonders in der FDP. Auf beiden Seiten solle der Boden bereitet werden, auf dem später einmal eine Jamaika-Koalition mit der CDU/CSU eine neue Chance bekommen könnte. Angesichts des im Dezember bevorstehenden Rückzugs Merkels vom CDU-Vorsitz sei Jamaika keine völlig unrealistische Perspektive mehr, heißt es neuerdings bei den Liberalen. Sie gehen davon aus, dass Angela Merkel sich nach dem Verlust des Vorsitzes nicht mehr lange als Kanzlerin wird halten können. Für diesen Fall gebe es zwei Möglichkeiten, meint Marco Buschmann, Geschäftsführer der FDP im Bundestag. "Neuwahlen sind eine Option. Eine andere wäre, dass man auslotet, ob Gespräche auf Augenhöhe möglich wären", sagt er. Das von Parteichef Christian Lindner für einen neuerlichen Jamaika-Versuch wieder und wieder benannte Haupthindernis jedenfalls wäre dann aus dem Weg: die Person Angela Merkel. "An Gesprächen auf Augenhöhe werden wir natürlich teilnehmen. Wenn man fair miteinander umgeht, kann das auch erfolgreich sein", lockt Buschmann.

Fast klingt es bei den Liberalen, als wollten sie mit den Grünen noch mal das Stück proben, das sie nach der letzten Bundestagswahl aufgeführt haben, nur eben mit vertauschten Rollen. Damals stieg die FDP nach wochenlangen Sondierungen aus den Jamaika-Gesprächen aus - und kämpft seither gegen den Ruf, vor Regierungsverantwortung zurückzuschrecken, sobald es schwierig wird. Verdrossen verfolgen die Liberalen nun den Umfragen-Höhenflug der Grünen und erklären ihn mit angeblicher Wohlfühltaktik der Konkurrenz, die alle kontroversen Themen ausklammere. "Cremig" nannte Lindner das in kaum verhohlener Abneigung.

Höchst willkommen wäre der FDP also die Chance, den Spieß jetzt umzudrehen und Regierungswillen unter Beweis zu stellen, bevorzugt mit einem Kanzler Friedrich Merz, zur Not aber auch mit einer Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Denn selbst, wenn Jamaika am Ende wieder nicht zustande kommen sollte, könnten die Liberalen so womöglich den Schwarzen Peter der Verantwortungsscheu loswerden - und ihn den Grünen zuspielen.

Die Grünen könnten eher von Neuwahlen profitieren als von einem Bündnis mit der FDP

Diese nämlich, so das liberale Kalkül, hätten mit einem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz ihre liebe Not - und könnten in neuen Jamaika-Gesprächen bald ebenso unter Druck geraten, wie es der FDP beim letzten Mal mit Angela Merkel erging.

Bei den Grünen lösen solche Szenarien eher Kopfschütteln aus. "Wenn man glaubt, ah, Jamaika ist da abgebrochen, wir machen einfach weiter, zwischendurch ist nichts passiert, dann glaubt man falsch", sagte Grünen-Chef Robert Habeck kürzlich. Ausschließen wollte der Realo eine Wiederauflage von Jamaika allerdings auch nicht. Es sei noch viel zu früh für solche Spekulationen, ließ Habeck wissen. Im Übrigen machten die Grünen ihre Überlegungen "tatsächlich von inhaltlichen Ausrichtungen" abhängig.

Fragt man den grünen Parteilinken Jürgen Trittin, was er von einer Jamaika-Neuauflage hält, womöglich mit einer CDU unter Friedrich Merz, fängt er an zu lachen und wünscht den Liberalen viel Glück. Der wirtschaftsaffine Merz könne der FDP mehr zu schaffen machen als allen anderen Parteien, meint Trittin. "Merz wäre eher zum Schaden der FDP als der AfD." Dass die FDP Jamaika-Ideen streue, sei "einfach Traumaverarbeitung", so der Grüne: "Sie wissen, sie haben im letzten November einen Riesenfehler gemacht."

Gleich vom Tisch wischen aber will auch Trittin die neuen Jamaika-Überlegungen nicht. Voraussetzung sei ein Zerbrechen der großen Koalition, sagt er. Mit Merz als CDU-Chef werde dieses Szenario wahrscheinlicher. "Merz kann nur Kanzler werden unter Neuwahlen. Er stellt für die große Koalition ein größeres Risiko dar als Annegret Kramp-Karrenbauer." Bei einem Zerbrechen der Groko aber werde "der Ruf nach Neuwahlen unabweisbar".

Den Grünen könnte eine Merz-CDU durchaus nützlich werden, so ist das zu verstehen. Denn die Partei kann bei Neuwahlen ein wesentlich besseres Ergebnis erwarten als bei der letzten Bundestagswahl. Bei der FDP hingegen ist es umgekehrt. Hier spinnt man Jamaika-Pläne gern auch ohne Neuwahlen, die der Partei eher keinen Zuwachs versprechen. Nur - können sich die Grünen überhaupt eine Zusammenarbeit mit einer Merz-CDU und der FDP vorstellen, die Parteilinke der Grünen näher an der AfD als an Genscher sehen? "Lagerübergreifende Koalitionen sind Ausdruck von Verantwortung und Notwendigkeit", sagt Trittin dazu nur. "Es geht darum, die Anti-Demokraten zurückzudrängen." Begeisterung jedenfalls hört sich anders an.