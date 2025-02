Der umstrittene Plagiatsprüfer Stefan Weber hatte Habeck am Montag vorgeworfen, in seiner 2001 veröffentlichten Doktorarbeit plagiiert und insbesondere die Nutzung von Sekundärliteratur nicht ausreichend gekennzeichnet zu haben. Habeck hatte vorab von den Vorwürfen erfahren und die Universität um eine Prüfung seiner Dissertation gebeten. Kurz bevor Weber mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit ging, machte sie Habeck selbst öffentlich, zusammen mit dem ersten Prüfergebnis der Universität, das ihn entlastete. Weber hatte mittlerweile jedoch weitere Kritikpunkte zusammengetragen und präsentierte diese der Öffentlichkeit. Diese weiteren Vorwürfe hat die Universität Hamburg geprüft und nun ebenfalls für nicht schwerwiegend befunden. Die Universität hatte Habeck dazu geraten, seine Doktorarbeit an mehreren Stellen zu überarbeiten, um Fehler zu korrigieren, diese Empfehlungen „zur Überarbeitung bestimmter Zitate und Fußnoten der Dissertation“ sei nun „um einzelne Stellen ergänzt worden“, so die Universität weiter. Habeck hatte am Montag angekündigt, sich um die Korrekturen zu kümmern, sobald er Zeit dazu finde.