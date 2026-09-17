Wer Bahn-Beschäftigte angreift, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig künftig mit härteren Strafen rechnen müssen. „Wenn Fahrgäste ihre Aggressionen an Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, Lokführerinnen und Lokführer auslassen, dann müssen wir dieser Verrohung etwas entgegensetzen“, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass diejenigen zur Zielscheibe würden, die das Land am Laufen hielten, betonte Hubig. „Beschäftigte der Bahn stellen wir unter besonderen strafrechtlichen Schutz. Das Gleiche gilt für Polizistinnen und Polizisten, Gerichtsvollzieher, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, medizinisches Personal und für die Beschäftigten anderer Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs.“ Wer Vollstreckungsbeamte wie Polizisten angreife, solle künftig eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs statt bisher drei Monaten riskieren, hieß es aus dem Ministerium. Für andere Berufsgruppen solle es ähnliche Regelungen geben. Geplant sei das auch für Mitarbeiter von Unternehmen, die der Strom-, Wasser- oder Wärmeversorgung dienten. Generell sollten Gerichte bei der Festlegung von Strafen berücksichtigen, ob die Tat eine Tätigkeit beeinträchtigen kann, die dem Gemeinwohl dient. Das könne zum Beispiel bei der Einschüchterung von Journalisten der Fall sein.