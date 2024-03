Die Bundesregierung will die Rente langfristig auf dem Kapitalmarkt absichern - und so Beitragszahler und Bundeshaushalt entlasten. Bis Mitte der 2030er Jahre soll ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro geschaffen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Aus den Erträgen sollen danach dann jedes Jahr durchschnittlich zehn Milliarden Euro als Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Außerdem sollen bis 2028 noch Vermögenswerte des Bundes in Höhe von 15 Milliarden Euro übertragen werden. Das ist ein zentrales Element eines seit Monaten angekündigten Rentenpakets, das Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an diesem Dienstag öffentlich vorstellen wollen. Die Pläne waren in der Ampel-Koalition und bei Sozialverbänden bisher umstritten. Der Grünen-Rentenexperte Markus Kurth verwies im vergangenen Sommer auf die Volatilität der Finanzmärkte, durch die es kurzfristig zu hohen Verlusten kommen könne. Im Finanzministerium dagegen setzt man auf stetige Renditepotenziale der internationalen Kapitalmärkte.