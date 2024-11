Etwa 7000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Köln für die Freilassung des kurdischen PKK-Führers Abdullah Öcalan in der Türkei demonstriert. Sowohl der Demozug als auch die Kundgebung im Stadtteil Deutz seien friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Einzelne Vorfälle wie das mögliche Zeigen von verbotenen Symbolen würden derzeit noch geprüft. Zu der Demonstration für Öcalan und viele andere inhaftierte PKK-Mitglieder hatte die „Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland e.V.“ (Kon-Med), ein Dachverband kurdischer Organisationen in Deutschland, aufgerufen. Grund sind politische Entwicklungen in der Türkei rund um eine mögliche Freilassung des seit 1999 in der Türkei lebenslänglich inhaftierten Öcalan. Die PKK gilt in Deutschland als Terrororganisation und ist hierzulande seit 1993 verboten.