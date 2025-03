Ungeachtet des offiziellen Gewaltverzichts der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) will das Bundesinnenministerium an deren Einstufung als Terrororganisation festhalten. „Die PKK ist mit ihren etwa 14.500 Anhängern in Deutschland die mitgliederstärkste terroristische Vereinigung auf deutschem Boden“, sagte ein Ministeriumssprecher dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Der strategische Gewaltverzicht in Deutschland dürfe darüber nicht hinwegtäuschen.