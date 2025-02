Im kurdischen Qamischli verfolgen die Menschen die historische Rede von Abdullah Öcalan, die kurdische Vertreter vortragen – und sehen eine Aufnahme des PKK-Gründers. Hat er gehalten, was sie sich von ihm versprochen haben? Ein Besuch.

Von Raphael Geiger, Qamischli

Der Moment, auf den sie gewartet haben, kommt gleich zu Beginn. Es ist weniger, was Abdullah Öcalan wohl gleich sagen wird, wofür sie ins Fußballstadion von Qamischli gekommen sind, einer kurdischen Stadt in Nordsyrien, direkt an der Grenze zur Türkei, kaum anderthalb Kilometer südlich der Grenzmauer.