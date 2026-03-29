Vielleicht ist es für Boris Pistorius gerade das Beste, sehr weit weg zu sein von seiner taumelnden SPD in Berlin. Der Bundesminister der Verteidigung ist nach einer achttägigen Reise nach Japan, Singapur und Australien in Australien geblieben. Er macht dort noch einen gut einwöchigen Osterurlaub mit seiner Frau. Die hatte ihn schon auf dem ersten Teil der Dienstreise nach Japan im Flieger begleitet.
Pistorius’ AuslandsreiseSonnenbrille, ein paar Termine – dann ein umstrittener Urlaub
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Verteidigungsminister Boris Pistorius bleibt nach einer Dienstreise eine Woche zum Ausspannen in Australien. Der Koalitionspartner findet das angesichts der Weltlage und der Osterversprechen des Ministers irritierend.
Von Georg Ismar, Berlin
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