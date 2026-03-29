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Pistorius’ AuslandsreiseSonnenbrille, ein paar Termine – dann ein umstrittener Urlaub

Lesezeit: 3 Min.

In Brisbane besuchte Pistorius Soldaten. Legitim, dass er danach ausspanne, sagen manche – aber längst nicht alle.
In Brisbane besuchte Pistorius Soldaten. Legitim, dass er danach ausspanne, sagen manche – aber längst nicht alle. Peter Kneffel/dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius bleibt nach einer Dienstreise eine Woche zum Ausspannen in Australien. Der Koalitionspartner findet das angesichts der Weltlage und der Osterversprechen des Ministers irritierend.

Von Georg Ismar, Berlin

Vielleicht ist es für Boris Pistorius gerade das Beste, sehr weit weg zu sein von seiner taumelnden SPD in Berlin. Der Bundesminister der Verteidigung ist nach einer achttägigen Reise nach Japan, Singapur und Australien in Australien geblieben. Er macht dort noch einen gut einwöchigen Osterurlaub mit seiner Frau. Die hatte ihn schon auf dem ersten Teil der Dienstreise nach Japan im Flieger begleitet.

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