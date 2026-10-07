Den Innenminister in sich kann Boris Pistorius nicht abstreifen, schon gar nicht in diesen Zeiten. Er war als niedersächsischer Ressortchef federführend an der Einleitung des NPD-Verbotsverfahrens beteiligt. Das scheiterte, aber er sieht, auch auf Basis der damaligen Urteilsbegründung, heute für ein AfD-Verbot durchaus Chancen. Zumindest im Fall der besonders völkisch und rechtsextrem eingestellten Landesverbände der AfD.
AfD-LandtagspräsidentUnd dann singt Pistorius die Nationalhymne
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Ein Landtagspräsident von der AfD – gewählt mit Stimmen aus der CDU? Auf Initiative des Verteidigungsministers protestiert die SPD-Fraktion auf dem Bebelplatz. Koalition und Kanzler haben ein neues Krisenthema.
Von Georg Ismar, Berlin
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