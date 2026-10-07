Ein Landtagspräsident von der AfD – gewählt mit Stimmen aus der CDU? Auf Initiative des Verteidigungsministers protestiert die SPD-Fraktion auf dem Bebelplatz. Koalition und Kanzler haben ein neues Krisenthema.

Erst marschieren die Sozialdemokraten über die Allee „Unter den Linden“ zum Bebelplatz in Berlin, dann steigt Boris Pistorius auf eine Getränkekiste.

Den Innenminister in sich kann Boris Pistorius nicht abstreifen, schon gar nicht in diesen Zeiten. Er war als niedersächsischer Ressortchef federführend an der Einleitung des NPD-Verbotsverfahrens beteiligt. Das scheiterte, aber er sieht, auch auf Basis der damaligen Urteilsbegründung, heute für ein AfD-Verbot durchaus Chancen. Zumindest im Fall der besonders völkisch und rechtsextrem eingestellten Landesverbände der AfD.