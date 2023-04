Boris Pistorius in Afrika

Verteidigungsminister Boris Pistorius (l.) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze treffen Thomas Emig (M.), Kommandeur am Lufttransportstützpunkt in Niamey.

Der Besuch des Verteidigungsministers in der Sahelregion gilt dem Abzug der Bundeswehr aus Mali - und ist die Abkehr von einer Ära: Statt der Militärhilfen für strauchelnde Staaten steht nun die westliche Bündnis- und Landesverteidigung im Fokus.

Von Mike Szymanski, Niamey/Gao

Heißer Wüstenwind fegt Boris Pistorius ins Gesicht, sofort legt sich ein Film aus Staub auf die verschwitzte Haut. So fühlt sie sich an, die alte Welt der Bundeswehr. Und so sieht sie aus: grauer Schotter, roter Sand, Container und Stacheldraht. Der Bundesverteidigungsminister steigt Stufen hinauf, um über die Außenmauer des Bundeswehrcamps zu blicken. Ein Baum, immerhin. Ansonsten nichts als Sand und Steine.