Vor dem Hintergrund einer verschlechterten Sicherheitslage im Kosovo wird die Bundeswehr ihr Engagement in der KFOR verstärken. Verteidigungsminister Boris Pistorius rief Serben und Albaner nach den jüngsten Spannungen auf, den Fortschritt auf dem Weg in die EU in Verhandlungen zu suchen. Bei KFOR und beim Nato-Beraterteam (Nalt) waren zum Jahreswechsel etwa 70 Männer und Frauen der Bundeswehr im Einsatz. Von April an soll eine Kompanie der Bundeswehr mit etwa 150 zusätzlichen Soldaten für ein Jahr im Kosovo eingesetzt werden. "Das Gebot der Stunde ist Dialog und Deeskalation. Der Bundeskanzler hat sehr deutlich unterstrichen, dass die Zukunft des Westbalkan in der Europäischen Union liegt. Und das muss der Weg sein", sagte Pistorius. "Niemand kann und darf in dieser Situation ein Interesse haben an einer Verschärfung der Lage." Die USA, Deutschland und die anderen Nato-Partner hätten nicht seit den 90er Jahren mit bis zu 50 000 Soldaten für Sicherheit gesorgt, "um jetzt oder in Zukunft zuzuschauen, wie sich die Situation hier wieder destabilisiert", sagte er. Russland habe seit Zeiten der Sowjetunion sehr stark ausgeprägte Interessen auf dem Westbalkan. Er sagte: "Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir klare Signale setzen, dass wir klarmachen, dass wir hier an der Seite der Länder stehen, die für Stabilität, Sicherheit und Freiheit stehen."