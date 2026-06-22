Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) rechnet beim Aufbau der Brigade Litauen auch mit möglichen Verpflichtungen für Soldatinnen und Soldaten. „Unser Personal wird weiter wachsen“, sagte er am Rande einer Bundeswehrübung in Litauen. Bis Ende 2027 sollen etwa 5000 Soldaten vor Ort sein. Derzeit gehe man davon aus, dass etwa 90 Prozent der Uniformierten freiwillig ins Baltikum gehen. Engpässe gebe es vor allem in Spezialbereichen wie Technik oder Logistik. „Wir setzen weiterhin auf Freiwilligkeit“, sagte Pistorius. Dafür wolle man auch bestmögliche Bedingungen für Familienmitglieder schaffen. „Sobald wir alle verfügbaren Mittel voll ausgeschöpft haben, werden wir alternative Optionen prüfen“, sagte der Minister. Auch der Inspekteur des Heeres, Christian Freudig, betonte, dass eine Armee „ihren Zweck nicht nur durch einen freiwilligen Dienst“ erfüllt. Die dauerhafte Stationierung der Panzerbrigade 45 wurde vor drei Jahren als Reaktion auf die zunehmende Bedrohung durch Russland bekanntgegeben und gilt als „Leuchtturmprojekt der Zeitenwende“. Beim Aufstellungsappell im Mai 2025 betonte Kanzler Friedrich Merz (CDU) die gemeinsamen Sicherheitsinteressen: „Die Sicherheit Litauens ist auch unsere Sicherheit. Der Schutz von Vilnius ist der Schutz von Berlin.“