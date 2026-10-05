Für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) könnte der Stopp des größten Fregattenprogramms der Marine ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Grünen prüfen einen Untersuchungsausschuss: „Wir müssen parlamentarisch dringend aufklären, wie es zu dieser Milliardenverschwendung kommen konnte“, sagte der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer der Süddeutschen Zeitung. „Dafür sollten wir keinen Weg und kein Instrument ausschließen. Das schulden wir unseren Bürgerinnen und Bürgern.“
Drohende UntersuchungWarum Pistorius den Fregatten-Ärger nicht loswird
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Die „F126“ sollte das größte Kriegsschiff der Marine werden, dann stoppte der Verteidigungsminister das Projekt – Milliarden gingen verloren. Die Grünen prüfen einen Untersuchungsausschuss. Die AfD sagt, sie würde zustimmen.
Von Georg Ismar, Berlin
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