Die „F126“ sollte das größte Kriegsschiff der Marine werden, dann stoppte der Verteidigungsminister das Projekt – Milliarden gingen verloren. Die Grünen prüfen einen Untersuchungsausschuss. Die AfD sagt, sie würde zustimmen.

Für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) könnte der Stopp des größten Fregattenprogramms der Marine ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Grünen prüfen einen Untersuchungsausschuss: „Wir müssen parlamentarisch dringend aufklären, wie es zu dieser Milliardenverschwendung kommen konnte“, sagte der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer der Süddeutschen Zeitung. „Dafür sollten wir keinen Weg und kein Instrument ausschließen. Das schulden wir unseren Bürgerinnen und Bürgern.“