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MilliardenprojektDas Fregatten-Aus hat ein Nachspiel für Pistorius

Lesezeit: 3 Min.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) 2024 bei der Kiellegung der Fregatte „F126 Niedersachsen“ in Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) 2024 bei der Kiellegung der Fregatte „F126 Niedersachsen“ in Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern. Stefan Sauer/dpa

Als Anwalt des betroffenen Unternehmens sieht der CSU-Politiker Peter Gauweiler schwere Fehler beim Beschluss, das Projekt zu stoppen. Es drohen eine Klage – und größerer politischer Schaden.

Von Georg Ismar, Berlin

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Im Streit um das gestoppte Milliardenprojekt der Bundeswehr zum Kauf neuer Fregatten vom Typ F126 wirft das betroffene Unternehmen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Rechtsbruch und erhebliche Verfahrensfehler vor. Der von Pistorius verfügte Projektabbruch sei nicht Gegenstand einer eigenständigen fachbehördlichen Befassung und Beratung der zuständigen Bundesverwaltung gewesen, schreibt der von dem niederländischen Schiffbauer Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) beauftragte Anwalt und CSU-Politiker Peter Gauweiler in einem persönlichen Schreiben an Pistorius, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt.

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