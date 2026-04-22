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BundeswehrPistorius stellt Verteidigungskonzept vor

Lesezeit: 1 Min.

Boris Pistorius, Bundesminister der Verteidigung.
Boris Pistorius, Bundesminister der Verteidigung. Kay Nietfeld/dpa

Das Konzept soll Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte für die Zukunft festlegen. Russland sieht Pistorius als Hauptbedrohung an.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine Strategie für den weiteren Kurs der Bundeswehr in einer unsicher gewordenen Weltlage vorgelegt. Das Verteidigungsministerium bezeichnete dies als eine Gesamtkonzeption, die aus einer erstmals verfassten Militärstrategie für Deutschland sowie einem sogenannten Fähigkeitsprofil der Bundeswehr bestehe. Dieses legt Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte für die Zukunft fest.

Die erste Militärstrategie beschreibt, wie Deutschland Bedrohungen begegnen wird. Das Fähigkeitsprofil ist der Plan dazu, der Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte für die Zukunft festlegt. Beides zusammen wird als Gesamtkonzeption der militärischen Verteidigung bezeichnet.

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Das Verteidigungsministerium beschreibt Russland in den Grundsatzdokumenten als Hauptbedrohung. „Es bereitet sich durch seine Aufrüstung auf eine militärische Auseinandersetzung mit der Nato vor und sieht den Einsatz militärischer Gewalt als legitimes Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen“, schreibt der Minister zu dem Konzept.

Ziel sei es, die stärkste konventionelle Armee in Europa zu werden

Pistorius hält an dem Ziel von 260 000 aktiven Soldaten fest, obwohl hochrangige Militärs angesichts der ⁠wachsenden Bedrohung durch Russland eine deutlichere Aufstockung gefordert hatten. Zusammen mit der Reserve solle die Truppe auf mindestens 460 000 Männer ‌und Frauen anwachsen, sagte der Verteidigungsminister ‌am Mittwoch in Berlin. Ziel sei es, die stärkste konventionelle Armee in Europa zu werden. Die aktuelle Bedrohungslage erfordere strategische Klarheit.

Dieser legt Aufbau, Struktur und Umfang der Streitkräfte für die Zukunft fest. Russland setze gezielt auch auf „hybride Mittel“: Spionage, Sabotageakte, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen seien keine Randphänomene mehr. Ihre Abwehr sei zur Daueraufgabe geworden. „Wir entwickeln die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas. Kurzfristig erhöhen wir unsere Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit, mittelfristig streben wir einen deutlich übergreifenden Fähigkeitszuwachs an und langfristig werden wir technologische Überlegenheit herstellen“, kündigt Pistorius an.

© SZ/dpa/danju - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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