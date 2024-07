Frust in Fairbanks

Von Georg Ismar, Fairbanks

Im A350 „Konrad Adenauer“ fliegt reichlich Frust mit. Es geht über Grönland, in der Sonne glitzert unten der Eisschild, surreale, aber schmelzende Landschaften. Dann geht es über das Nordpolarmeer Richtung Alaska. Erstmals führt die deutsche Luftwaffe dort in Fairbanks eine Großübung mit 60 Kampfjets auf amerikanischem Boden an – der Nato-Verteidigungsfall wird geprobt. Doch die Reisegesellschaft, darunter Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Generalmajor Christian Freuding, hat eine schwere Bürde aus Berlin im Gepäck, die die Stimmung spürbar dämpft.