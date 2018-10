23. Oktober 2018, 18:50 Uhr Pisa-Studie Schicksal Armut

Es geht gerechter zu in Deutschland als noch vor Jahren. Doch Herkunft und Bildung der Eltern entscheiden weiter, welche Chancen Schüler haben.

Von Susanne Klein

Kinder aus sozial benachteiligtem Elternhaus schreiten im deutschen Bildungssystem deutlich erfolgreicher voran als noch zur Jahrtausendwende. Dennoch wirkt sich ihr familiärer Hintergrund immer noch stärker aus als in vielen anderen Ländern. 17 Jahre, nachdem der Pisa-Test mit den sehr schwachen und extrem von der sozialen Herkunft abhängigen Leistungen hiesiger Schüler schockierte, zeigt dies eine Sonderauswertung der Pisa-Studie von 2015. Aktuell erreicht fast jeder vierte Deutsche über 26 Jahre einen höheren Bildungsabschluss als seine Eltern. Im Durchschnitt der OECD-Länder schaffen es aber 41 Prozent der Menschen, diese Hürde zu nehmen, also deutlich mehr als in Deutschland. In Finnland liegt die Quote sogar bei 55 Prozent. Das rechnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht vor.

Schaut man ans Ende der Bildungsbiografie, zeigt sich ein ähnliches Bild. Nur 15 von 100 Erwachsenen mit Eltern ohne Abitur schließen in Deutschland ein Hochschulstudium ab. Im OECD-Durchschnitt sind es immerhin 21, in Finnland 34 Absolventen. Die ersten Weichen für diese Entwicklung werden bereits sehr früh im Leben gestellt. So schicken Mütter mit hohen Bildungsabschlüssen ihre Kinder in Deutschland weit häufiger in die Kita als andere Mütter. Bis zur Pubertät wachsen die Unterschiede in der Bildungsentwicklung dann beträchtlich an: 2015 lagen beispielsweise die naturwissenschaftlichen Leistungen 15-jähriger Schüler aus sozial und ökonomisch benachteiligten Familien 103 Pisa-Punkte unter den Leistungen der Schüler aus wohlhabenden Elternhäusern. Diese Differenz entspricht einem Abstand von fast dreieinhalb Schuljahren.

"In Deutschland ist und bleibt Armut ein Schicksal, das sich deutlich auf den Bildungserfolg auswirkt", kommentiert Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), das Ergebnis der Studie. Für ein so reiches Land sei das "ein politischer Offenbarungseid". Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek, betonte, wie wichtig jetzt die Investitionen des Bundes in den Digitalpakt und in Ganztagsangebote seien. Beides trage dazu bei, den Wohlstand zu sichern, sagte er mit Blick auf die Auswirkungen von Bildungschancen auf die Berufschancen. Deutsche mit abgeschlossenem Studium werden laut Pisa nur etwa halb so oft arbeitslos wie im Durchschnitt alle Deutsche (allerdings liegt die Quote generell niedrig).

Der Pisa-Bericht lobt, dass sich die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zwischen 2006 und 2015 besser entwickelt hat als im OECD-Durchschnitt - auch wenn das Ausgangsniveau so niedrig war, dass der Rückstand noch nicht ganz aufgeholt wurde. Rund 16 Prozent der Leistungsunterschiede hiesiger Schüler seien auf sozioökonomische Faktoren wie Herkunft und Bildung der Eltern zurückzuführen, heißt es in der Studie. 2006 habe der Wert noch vier Prozentpunkte höher gelegen. Das sei die größte Verbesserung unter den OECD-Ländern.