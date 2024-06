Beim kreativen Denken erreichen deutsche Schüler im internationalen Vergleich nur durchschnittliche Ergebnisse. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten dritten Teil der Pisa-Studie 2022 hervor, der kreatives Denken und Kreativität an Schulen in den Blick nimmt. Für die Pisa-Studie 2022 wurde erstmals die kreative Denkfähigkeit von 15-Jährigen in 64 Ländern der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit erhoben. Demnach erzielt Deutschland einen Wert von 33 Punkten, ebenso wie die Nachbarn Frankreich, Tschechien und die Niederlande. Den Topwert erreichte Singapur mit 41 Punkten, gefolgt von Korea und Kanada. Die niedrigsten Werte haben Albanien, die Philippinen sowie Usbekistan. Schüler, die besonders viele Punkte bei kreativem Denken erreichten, schnitten meist auch sehr gut in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften ab. Die Pisa-Studie untersucht seit 2000 etwa alle drei Jahre die Kompetenzen von 15-Jährigen.