„Lernen in der digitalen Welt“ – dieser Bereich ist in der Pisa-Studie 2025 erstmals ausführlich Thema. Wie strukturieren Jugendliche digitale Aufgaben, wie nehmen sie Experimente am Computer vor und wie gut können sie Grafiken und Daten auswerten? Von 38 OECD-Staaten schnitten 20 signifikant besser ab als Deutschland. Dabei geben Schüler hierzulande besonders oft an, mit KI zu arbeiten. Doch ein Viertel der 15-Jährigen hat laut Pisa Schwierigkeiten, digitale Tools zum Lernen und Problemlösen selbständig zu nutzen. Katharina Scheiter arbeitete an einem Kapitel der deutschen Pisa-Studie zu dem Thema mit. Sie findet, dass die Politik den Schulen zu wenig Regeln vorgibt.