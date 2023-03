Der Kreml hat Berichte über eine angeblich private pro-ukrainische Gruppierung hinter den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee unglaubwürdig genannt. "Was den pro-ukrainischen 'Doktor Evil' betrifft, der das alles organisiert haben soll, so ist das schwer zu glauben", sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow am Donnerstag Interfax zufolge. Solch eine Aufgabe könnten nur wenige Geheimdienste bewerkstelligen. Ende September kam es zu Explosionen unter Wasser an den Versorgungsleitungen, die von Russland nach Deutschland führen. Dabei wurden beide Stränge der Pipeline Nord Stream 1 und ein Strang von Nord Stream 2 leckgeschlagen. Ermittlern zufolge ist ein Sabotageakt für die Explosion verantwortlich. Peskow erneuerte seine Vorwürfe gegen die USA und Großbritannien.