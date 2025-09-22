Am Tag, als Donald Trump, nahezu die gesamte US-Regierung und die führenden Fernsehsender des ermordeten Charlie Kirk gedenken, lohnt vielleicht auch eine kurze Erinnerung an Melissa und Mark Hortman. Die Demokratin Hortman war gewählte Abgeordnete in Minnesota und jahrelang Sprecherin im Repräsentantenhaus dieses Bundesstaates. Am 14. Juni 2025 wurden sie, ihr Mann und ihr Hund daheim in ihrem Haus erschossen.
USAEine politische Messe im Footballstadion
Präsident Trump, sein Kabinett und Vertraute würdigen vor Zehntausenden Zuschauern in Phoenix den ermordeten Influencer Charlie Kirk. Viele ihrer Reden klingen scharf, versöhnliche Worte findet hauptsächlich die Witwe Erika Kirk.
Von Peter Burghardt, Washinton
USA:Wie Trumps Anhänger Charlie Kirk glorifizieren
Der ermordete Influencer wird von vielen als Märtyrer verehrt. An diesem Sonntag ist die große Trauerfeier mit Präsident Trump – und schon vorher spielen sich in Phoenix Szenen religiöser Verklärung ab.
