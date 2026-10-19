Sara Duterte hatte schon bessere Phasen in ihrer politischen Karriere. Die Vizepräsidentin der Philippinen hat sich mit Präsident Ferdinand „Bongbong“ Marcos überworfen. Gegen sie läuft ein Amtsenthebungsverfahren wegen mutmaßlicher Korruption und ein Strafverfahren wegen Anstiftung zum Aufruhr. Aber Sara Duterte, 48, ist gut darin, so zu tun, als wäre nichts.

Am Wochenende veröffentlichte sie auf Facebook Bilder von ihrem Besuch an der Freiluftkirche der historischen spanischen Festung Fort Pilar in Zamboanga City. Sie habe gebetet und Kerzen angezündet, berichtete Sara Duterte, ehe sie ihre Follower aufforderte: „Lasst uns die Philippinen lieben – für Gott, die Menschen und für jede philippinische Familie.“ Huldvolle Kommentare folgten. Einer lautete: „Gott, bitte schütze meine künftige Präsidentin.“

Vater Rodrigo wird demnächst vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt

Politik und Wirklichkeit passen manchmal nicht zusammen – das kann man dieser Tage im südostasiatischen Inselstaat Philippinen erleben. Sara Duterte, Tochter aus einem der mächtigsten Clans im Land, erzählt dort jedenfalls gerade ihre eigene Geschichte, die mit den aktuellen Verfahren und Kritik an ihrer Person wenig zu tun hat.

Ihrem Vater, dem Ex-Präsidenten Rodrigo Duterte, wird demnächst vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der Prozess gemacht, weil dessen „Krieg gegen Drogen“ laut Anklage zu willkürlichen Tötungen in der Zivilbevölkerung führte. Das Amtsenthebungsverfahren gegen sie selbst läuft seit Juli. Und die Anzeige der Nationalen Ermittlungsbehörde hat sich Sara Duterte eingefangen, weil sie im November 2024 bei einer Online-Pressekonferenz dem Präsidenten Marcos, dessen Frau und dem damaligen Parlamentssprecher mit Mord gedroht hatte. Wörtlich sagte sie damals laut Medienberichten: „Ich habe schon mit jemandem gesprochen. Ich habe der Person gesagt, wenn ich umgebracht werde, töte Bongbong Marcos, Liza Araneta und Martin Romuladez. Kein Witz.“

Aber Sara Duterte hält den Prozess gegen ihren Vater für unmenschlich, das Amtsenthebungsverfahren für politisch motiviert und die Anzeige für ein Missverständnis. Sara Duterte findet, sie hat sich nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil: 2028 will sie bei der Präsidentschaftswahl antreten, bei der Marcos nach sechsjähriger Amtszeit nicht noch mal kandidieren darf. Ihre Chancen stünden dabei nicht schlecht. Der Duterte-Clan aus Davao City ist als Widersacher des Marcos-Clans traditionell populär, vor allem auf seiner Heimatinsel Mindanao im Süden. Und über soziale Medien inszeniert sich Sara Duterte geschickt als Wohltäterin und Opfer von Intrigen.

Sollte Sara Duterte tatsächlich Präsidentin werden, hätte das Folgen für die geopolitische Balance in Südostasien. Denn anders als der USA-Freund Marcos, der China als Bedrohung sieht, steht Sara Duterte für mehr Nähe zu Peking. Und auf den Philippinen könnten schwere Zeiten anbrechen für alle, die Sara Duterte jetzt kritisieren. Aber wenn der Senat in Manila sie als Vizepräsidentin entlässt, wäre sie für die Wahl disqualifiziert.

Sara Duterte und ihr Mann sollen sich illegal bereichert haben – in Millionenhöhe

Schon Anfang 2025 versuchten Marcos-Verbündete, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Duterte einzuleiten. Sie scheiterten wegen eines Formfehlers. Ein Jahr später gab es keinen Formfehler mehr. Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit für das Verfahren. Und nun tauschen also Anklage und Verteidigung im Senat die Argumente für und gegen die Vizepräsidentin aus.

Um vier Anklagepunkte ging es zunächst: um Bestechung, Missbrauch vertraulicher Staatsgelder, unerklärlichen Reichtum und die Morddrohung gegen den Präsidenten. Damit der Prozess schlanker wird, hat der Senat vergangene Woche genehmigt, die Anklage auf einen Punkt kürzen. Deshalb geht es jetzt nur noch um die Frage, wie Sara Duterte als Vizepräsidentin ihr Privatvermögen so stark aufbessern konnte.

Laut Anklage ergab sich bei den Ermittlungen, dass Sara Duterte und ihr Mann zwischen 2022 und 2025 Einnahmen in Höhe von umgerechnet 11,5 Millionen Euro nicht angegeben hätten. Sara Duterte soll auch an einem Unternehmen beteiligt gewesen sein, das in Davao fünf Schnellrestaurants besitzt; das Unternehmen soll Regierungsaufträge in Millionenhöhe bekommen haben, nachdem Sara Duterte Vizepräsidentin geworden war. Die Verteidigung streitet alles ab.

Die nächste Sitzung in Manila ist am 9. November. Eine Entscheidung fällt vermutlich erst im nächsten Jahr. Damit Sara Duterte ihr Amt verliert, müssen zwei Drittel der anwesenden Senatorinnen und Senatoren gegen sie stimmen. Der Senat hat 24 Sitze. Derzeit fehlen vier Duterte-Anhänger, zwei davon wegen Korruptionsverdacht.

Jetzt sitzen nur noch sieben Abgeordnete im Senat, die zum Lager der Vizepräsidentin zählen. Aber die könnten Sara Duterte schon reichen, damit sich ihre Version der Wirklichkeit durchsetzt.