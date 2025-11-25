Zum Hauptinhalt springen

PhilippinenEin Präsident auf Droge?

Lesezeit: 3 Min.

Der Präsident bei einem öffentlichen Auftritt in Cebu City. Die Vorwürfe gegen ihn sollen möglicherweise vor allem Vize-Präsidentin Sara Duterte helfen.
Der Präsident bei einem öffentlichen Auftritt in Cebu City. Die Vorwürfe gegen ihn sollen möglicherweise vor allem Vize-Präsidentin Sara Duterte helfen. (Foto: Malacanang Presidential Communications Office/AP/AP)

Geschwister als Gegner: Ferdinand Marcos Jr., Präsident der Philippinen, ist seit Jahren kokainsüchtig – behauptet seine Schwester. Die hat sich allerdings mit seiner größten Widersacherin verbündet.

Von David Pfeifer, Bangkok

300 Jahre im Kloster und 50 Jahre in Hollywood – so lautet eine Redensart auf den Philippinen. Der Spruch bezieht sich auf die lange Besatzungszeit der Spanier und die etwas kürzere durch die USA, zumindest der Hollywood-Teil wird derzeit aber besonders aktiv am Leben gehalten. Denn am Montag sah sich der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. wieder einmal mit Fragen nach seiner angeblichen Kokain-Sucht konfrontiert.

