300 Jahre im Kloster und 50 Jahre in Hollywood – so lautet eine Redensart auf den Philippinen. Der Spruch bezieht sich auf die lange Besatzungszeit der Spanier und die etwas kürzere durch die USA, zumindest der Hollywood-Teil wird derzeit aber besonders aktiv am Leben gehalten. Denn am Montag sah sich der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. wieder einmal mit Fragen nach seiner angeblichen Kokain-Sucht konfrontiert.
PhilippinenEin Präsident auf Droge?
Lesezeit: 3 Min.
Geschwister als Gegner: Ferdinand Marcos Jr., Präsident der Philippinen, ist seit Jahren kokainsüchtig – behauptet seine Schwester. Die hat sich allerdings mit seiner größten Widersacherin verbündet.
Von David Pfeifer, Bangkok
