300 Jahre im Kloster und 50 Jahre in Hollywood – so lautet eine Redensart auf den Philippinen. Der Spruch bezieht sich auf die lange Besatzungszeit der Spanier und die etwas kürzere durch die USA, zumindest der Hollywood-Teil wird derzeit aber besonders aktiv am Leben gehalten. Denn am Montag sah sich der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. wieder einmal mit Fragen nach seiner angeblichen Kokain-Sucht konfrontiert.