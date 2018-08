22. August 2018, 20:21 Uhr Philippinen Machtkampf um Duterte-Nachfolge zeichnet sich ab

Gibt gerne den starken Mann, aber zuletzt wirkte er schwach, fast lustlos: Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte in einer kugelsicheren Weste im Kreis von Soldaten, die Extremisten bekämpfen sollen.

Der umstrittene Staatschef der Philippinen, Rodrigo Duterte, will sein Amt niederlegen.

Ein Datum nannte er nicht, es sieht aber nicht so aus, als würde er bis zum Ende seiner Amtszeit 2022 weitermachen. Es gibt Spekulationen über gesundheitliche Probleme.

Seine Nachfolgerin wäre eigentlich die liberale Vizepräsidentin Leni Robredo - ihr Konkurrent Ferdinand Marcos junior, Sohn des früheren Diktators des Inselstaates, versucht ihr das Amt streitig zu machen.

Von Arne Perras , Singapur

Der Vollstrecker ist müde. Und nie war das so deutlich wie in diesen Tagen. Präsident Rodrigo Duterte, 73, hat angekündigt, dass er hinwerfen wolle. Wann das geschehen soll, ließ er offen, doch es sieht gegenwärtig nicht so aus, als würde der umstrittene Staatschef der Philippinen bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2022 weitermachen.

Zwar hat Duterte in den ersten zwei Jahren seiner Regierung ein rapides Tempo bei seiner Lieblingsbeschäftigung vorgelegt, dem Fluchen. Die halbe Welt hat er mit seinen derben Sprüchen beleidigt und selbst den Allmächtigen nicht ausgespart. An anderer Front aber spürt der Präsident ganz offenkundig eine große Frustration: Er sieht, wie die Korruption im Land weiter grassiert, und kann sie nicht einfach wegfluchen. Außerdem kommt auch sein Anti-Drogen-Krieg nicht so voran, wie er sich das vorgestellt hatte.

Duterte hat die Gesellschaft brutalisiert, sagen Kritiker

Einst versprach er seinen Wählern, das Problem mit der Sucht durch brachiale Razzien innerhalb von drei bis sechs Monaten zu erledigen. Die blutigen Menschenjagden, die er ohne Skrupel anordnete, haben aber nichts gelöst. Experten prangern seither die Sinnlosigkeit und den Zynismus seiner Politik an, doch Duterte hört auf solche Stimmen nicht. Sie scheinen ihn eher noch sturer zu machen. So hat er die Gesellschaft innerhalb kurzer Zeit weiter brutalisiert, wie Kritiker beklagen, mit unabsehbaren Spätfolgen für den Rechtsstaat und den sozialen Frieden im Land.

Die Philippiner versuchen sich schon mal an den Gedanken zu gewöhnen, dass ihre einstige große Hoffnung Duterte bald von der Bühne verschwinden könnte. Manche glauben es noch nicht ganz, weil der Präsident vieles sagt und schon im nächsten Moment wieder vergessen hat. Andererseits gibt es auch Spekulationen über seine angeschlagene Gesundheit, die ihn zum vorzeitigen Rückzug zwingen könnte.

In den Slums Manilas dürften viele Familien aufatmen, denn in den Elendsvierteln hat die international kritisierte Menschenjagd auf Drogensüchtige und Kleindealer die meisten Menschenleben gefordert. Die Regierung spricht offiziell von 4279 Toten, doch Menschenrechtler setzen die Zahl weitaus höher an, manche Schätzungen übersteigen 20 000 Opfer. Sicher ist, dass Tausende Verbrechen maskierter Todesschwadronen gar nicht aufgeklärt wurden.