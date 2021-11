Die Tochter des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte will bei den Wahlen 2022 für das Vizepräsidentenamt kandidieren. Die Politikerin Sara Duterte-Carpio ließ sich am Samstag als Kandidatin der Mitte-Rechts-Partei Lakas-CMD registrieren, der sie erst zwei Tage zuvor beigetreten war, wie eine Sprecherin der 43-Jährigen bestätigte. Angaben Duterte-Carpios oder der Partei dazu, wer für das Präsidentenamt kandidieren werde, gab es zunächst nicht. Rodrigo Duterte hätte der Verfassung nach nicht mehr für das Präsidentenamt antreten können. Er steht international vor allem wegen seines Feldzugs gegen Drogenkriminalität in der Kritik, weil dabei mutmaßlich Menschen ermordet wurden.