Auf den Philippinen ist ein Journalist von einem Unbekannten erschossen worden. Jesus "Jess" Malabanan sei am Mittwochabend mit einem Kopfschuss getötet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 58-Jährige hatte bei einer preisgekrönten Reportageserie über den harten Kampf gegen Drogen des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte der Nachrichtenagentur Reuters mitgearbeitet. Zuletzt arbeitete er für eine englischsprachige Zeitung und ein TV-Netzwerk in Manila. Kollegen zufolge soll er Morddrohungen erhalten haben. Malabanan sei erschossen worden, als er gerade in einem Laden seiner Familie Fernsehen geschaut habe, hieß es. Malabanan ist laut der "National Union of Journalists of the Philippines" der 22. Journalist, der in dem südostasiatischen Land getötet wurde, seit Duterte 2016 ins Amt kam.