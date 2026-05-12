Die Angst vor der internationalen Strafverfolgung macht Beine, das zeigt das Beispiel des früheren philippinischen Polizeichefs Ronald „Bato“ dela Rosa. Am Montag rannte er durch Treppenhaus und Gänge des Senats, des Oberhauses des Nationalparlaments in der Hauptstadtregion Manila. Der Senat, dessen Mitglied dela Rosa seit 2019 ist, veröffentlichte Videos von Überwachungskameras. Sie zeigen, wie der 64-Jährige Stufen hinaufstürzt und eilig um Ecken biegt. Hinter ihm her waren laut Medienberichten nationale Ermittlungsbeamte, vermutlich um einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag umzusetzen.