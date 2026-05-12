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PhilippinenDem Architekten des Drogenkriegs droht Haft

Lesezeit: 3 Min.

Zehntausende fielen auf den Philippinen dem von ihm erdachten Krieg gegen Drogen zum Opfer: Ronald dela Rosa, Polizeichef unter Duterte, am Dienstag im Senat in Manila.
Zehntausende fielen auf den Philippinen dem von ihm erdachten Krieg gegen Drogen zum Opfer: Ronald dela Rosa, Polizeichef unter Duterte, am Dienstag im Senat in Manila. Noel Celis/REUTERS

Der philippinische Ex-Polizeichef Ronald dela Rosa verschanzt sich im Senat, weil er den internationalen Strafgerichtshof fürchtet. Wie lange lässt sich die Brutalität der früheren Duterte-Regierung noch leugnen?

Von Thomas Hahn, Delhi

Die Angst vor der internationalen Strafverfolgung macht Beine, das zeigt das Beispiel des früheren philippinischen Polizeichefs Ronald „Bato“ dela Rosa. Am Montag rannte er durch Treppenhaus und Gänge des Senats, des Oberhauses des Nationalparlaments in der Hauptstadtregion Manila. Der Senat, dessen Mitglied dela Rosa seit 2019 ist, veröffentlichte Videos von Überwachungskameras. Sie zeigen, wie der 64-Jährige Stufen hinaufstürzt und eilig um Ecken biegt. Hinter ihm her waren laut Medienberichten nationale Ermittlungsbeamte, vermutlich um einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag umzusetzen.

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