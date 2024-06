Auf Luftaufnahmen sieht das Wrack der Sierra Madre aus wie ein verlorenes Spielzeugschiff. Unglücklich auf Grund gelaufen am Second Thomas Shoal, einem Riff, das nur bei Ebbe aus dem Wasser des Südchinesischen Meers herausragt. Doch das Wrack liegt dort nicht zufällig: Die Philippinen haben das marode Landungsschiff schon 1999 ganz bewusst dort platziert. Die Untiefe, wo die Sierra Madre liegt, wird immer wieder zum Schauplatz eines Konflikts, in dem China die Vorherrschaft im Südchinesischen Meer einfordert, gegen den Widerstand zahlreicher Nachbarstaaten. Besonders scharf sind diese Auseinandersetzungen Pekings mit Vietnam und den Philippinen.