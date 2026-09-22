In Mecklenburg-Vorpommern schafft es die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht in den Landtag. Nun soll Philipp Amthor die CDU in seiner Heimat durch ihre schwerste Krise führen.

Eigentlich hätte das Treffen nur eine Stunde dauern sollen. Eigentlich. Doch was ist schon planbar in diesen Zeiten in der CDU Mecklenburg-Vorpommern? Am Ende diskutierte der CDU-Landesvorstand zwei Stunden darüber, wie es nach der historischen Wahlniederlage von 4,9 Prozent weitergehen soll in der Partei, vor allem personell. Als der CDU-Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Daniel Peters am Montagabend vor die Kameras und wartenden Journalisten trat, war bereits durchgesickert, dass er zurücktreten würde.