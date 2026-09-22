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Philipp Amthor„Die CDU ist nie tot, sie wird mehr gebraucht denn je!“

Lesezeit: 2 Min.

Steht vor einer großen Herausforderung: Philipp Amthor (CDU), Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Bundeskanzleramt, ist bis zum nächsten Landesparteitag Chef der CDU Mecklenburg-Vorpommern.
Steht vor einer großen Herausforderung: Philipp Amthor (CDU), Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Bundeskanzleramt, ist bis zum nächsten Landesparteitag Chef der CDU Mecklenburg-Vorpommern.
MARCUS BRANDT/AFP

In Mecklenburg-Vorpommern schafft es die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht in den Landtag. Nun soll Philipp Amthor die CDU in seiner Heimat durch ihre schwerste Krise führen.

Von Jana Stegemann, Schwerin

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Eigentlich hätte das Treffen nur eine Stunde dauern sollen. Eigentlich. Doch was ist schon planbar in diesen Zeiten in der CDU Mecklenburg-Vorpommern? Am Ende diskutierte der CDU-Landesvorstand zwei Stunden darüber, wie es nach der historischen Wahlniederlage von 4,9 Prozent weitergehen soll in der Partei, vor allem personell. Als der CDU-Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Daniel Peters am Montagabend vor die Kameras und wartenden Journalisten trat, war bereits durchgesickert, dass er zurücktreten würde.

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