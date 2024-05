Israel hat eigenen Angaben zufolge die Pufferzone zwischen dem Gazastreifen und Ägypten vollständig unter seine Kontrolle gebracht. Das heiße nicht, dass über den kompletten sogenannten Philadelphi-Korridor Bodentruppen verteilt seien, sagte ein israelischer Militärvertreter. "Aber es bedeutet, dass wir die Sauerstoffleitung, die die Hamas zur Versorgung und für die Bewegung in und um das Gebiet verwendet, kontrollieren und abschneiden können", sagte der Insider. Bei dem Einsatz des israelischen Militärs im Gebiet Rafah an der Grenze zu Ägypten seien innerhalb von zehn Tagen 20 Tunnel entdeckt worden, die nach Ägypten führten. Diese Informationen seien an Ägypten weitergegeben worden. "Gemeinsam mit den Ägyptern müssen wir sicherstellen, dass der Waffenschmuggel verhindert wird", hatte der Sicherheitsberater von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Zachi Hanegbi, mitgeteilt, als er bekannt gab, dass der Korridor zu drei Viertel eingenommen sei.