Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält an seinem Plädoyer für eine soziale "Pflichtzeit" fest und rechnet mit der Fortführung der Debatte. "Es hat mich nicht verwundert, dass nicht alle sofort zugestimmt haben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe die Debatte so wahrgenommen, dass nach einigen spontanen Reaktionen ein erfreulich differenziertes Abwägen von Argumenten begonnen hat." Es sei zu erwarten, "dass sich die Frage, wie wir wieder zu mehr Gemeinsinn kommen, im Herbst in aller Dringlichkeit stellen wird", sagte Steinmeier.

Deutschland stehe vor großen Herausforderungen wie dem Krieg in der Ukraine, dem Klimawandel, der sicheren und bezahlbaren Versorgung mit Energie und Lebensmitteln. "Wir werden daher alle gemeinsam überlegen müssen, wie wir künftig als Gesellschaft zusammen leben wollen. Ich bin sicher, wir werden dabei auch über Möglichkeiten und Chancen der sozialen Pflichtzeit debattieren."

Steinmeier hatte für seinen Vorstoß im Juni starken Widerspruch erhalten. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) lehnten ihn umgehend ab. Letztere blieb bei ihrer Position: "Für mich hat sich nichts daran geändert, dass junge Menschen bisher die Hauptleidtragenden der Pandemie waren und deshalb nicht noch eine Pflichtzeit oben drauf brauchen", schrieb Stark-Watzinger am Freitag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der Bundespräsident hingegen betonte nun erneut, dass eine Freiwilligkeit eines Dienstes an der Gemeinschaft seiner Ansicht nach nicht ausreiche, um die Menschen zugunsten des Gemeinwohls aus ihren "Bubbles" herauszuholen.