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Pflegeversicherung„Dann haben wir 2040 zehn Millionen Pflegebedürftige. Das ist doch irre“

Lesezeit: 5 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Geriatrie-Experte Clemens Becker beklagt, das System der Pflege in Deutschland sei teuer, ineffektiv und nicht reformierbar. Was aus seiner Sicht passieren muss, damit die Versorgung alter Menschen nicht kollabiert.

Interview von Rainer Stadler

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will diese Woche einen Gesetzentwurf präsentieren, der den Anstieg der Pflegekosten stoppen soll. Clemens Becker, Professor für Geriatrie am Uniklinikum Heidelberg und international führender Experte auf dem Gebiet der Sturzprävention bei alten Menschen, hält diese Sparbemühungen für unzureichend, er fordert ein grundlegend neues Pflegesystem in Deutschland.

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